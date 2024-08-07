Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi ve İstanbul Başkonsolosu Basın Mensuplarıyla Buluştu

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev ve İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, İstanbul'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakırköy'de bir otelde düzenlenen " Türkiye'nin Basın Mensupları ile Dostluk Buluşması" programına çok sayıda medya kuruluşunun yöneticileri katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Sapiyev, İstanbul'da bulunmaktan mutlu olduğunu, medya mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Gazetecilerle tanışmak için bir araya geldiklerini belirten Sapiyev, "Aslında resmi bir buluşma olarak değil de kardeşlik sofrasında beraber kardeş olarak ortak nefes alalım, kahvaltı yapalım istedim. Kardeşliğin mutluluğunu beraber yaşayalım. Sizi görmek benim için büyük bir şereftir." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Amankul da kültür ve ortak geleneklerle Türkiye'nin önde gelen basın mensuplarını dostluk buluşmasında ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kahvaltının ardından basın mensupları Sapiyev ve Amankul ile sohbet ederek Türkiye- Kazakistan ilişkilerini konuştu.