Kazakistan'ın 60 kişilik ikinci arama kurtarma ekibi Türkiye'ye hareket etti Güncel Haberler Kazakistan, Türkiye'ye 60 kişilik ikinci bir arama kurtarma ekibi gönderdi. Kazakistan, Türkiye'ye 60 kişilik ikinci bir arama kurtarma ekibi gönderdi. Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinde yer almak için 60 kişilik ekibi ve malzemeleri taşıyan uçak Astana'dan Gaziantep'e doğru havalandı. Gönderilen ikinci arama kurtarma ekibinde, uluslararası düzeyde deneyime sahip kurtarma personelleri, sağlık çalışanları ve özel eğitimli köpekler yer alıyor. Aynı zamanda ekip, 150'ye yakın acil kurtarma ekipmanı ve 160'tan fazla tıbbi malzeme götürüyor. Söz konusu arama kurtarma ekibi, Gaziantep'te çalışmalar yapan ilk ekibe dahil olacak. Kazakistan'ın gönderdiği 41 kişilik ilk arama kurtarma ekibi, dün, Gaziantep'te arama kurtarma çalışmalarına başlamıştı. Kaynak: AA / Güncel Kazakistan Gaziantep Türkiye Yerel Güncel Haberler

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