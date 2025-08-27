Kazakistan ile Ürdün Arasında Stratejik Anlaşmalar İmzalandı

Kazakistan ile Ürdün arasında, nükleer sanayi, tıp, ilaç, tarım, turizm, dijitalleşme ve havacılık sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda hükümetler arası ve ticari anlaşmalara imza atıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi ziyaret kapsamında Astana'ya gelen Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle karşıladı.

Tören sonrası Tokayev ve 2. Abdullah, önce baş başa ardından heyetleriyle bir araya geldi.

Tokayev, 2. Abdullah'ın mevcut uluslararası durumu çok iyi anlayan bir lider olmasından çok etkilendiğini dile getirerek, "Bugün karşılıklı fikir alışverişi yapmak için mükemmel bir fırsat olduğundan eminim." dedi.

Ürdün ile ilişkilerin seyrini başarılı bulduğuna işaret eden Tokayev, bugünkü ziyaretin ikili işbirliğine daha fazla ivme kazandıracağını ve bağları güçlendirerek yeni bir etkileşim aşamasına geçişin yolunu açacağını aktardı.

Tokayev, Kazakistan ile Ürdün'ü yalnızca siyasi ve ekonomik alanlardaki ortak çıkarlar değil aynı zamanda din, hoşgörü ve karşılıklı saygı gibi yüzyıllardır süregelen ortak değerlerle birbirine bağlı olduğuna dikkati çekti.

Halihazırda iki ülkenin karşılıklı ticareti 500 milyon dolara çıkarma gibi hedefleri olduğunu belirten Tokayev, Kazakistan'ın Ürdün pazarına 60 çeşit hammadde dışı ürün ihracatını gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise Kazakistan ile ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesini önemsediklerini ve karşılıklı yarar sağlayan ticari ve ekonomik işbirliğini derinleştirmeye niyetli olduklarını vurguladı.

Görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşmaların çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirme ve ikili bağları pekiştirme konusundaki ortak kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiğini kaydeden 2. Abdullah, "Bugünkü anlaşmaların başarıyla hayata geçirilmesinin ülkelerimiz arasındaki ortaklığın daha da gelişmesi için sağlam bir temel oluşturacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ürdün Kralı, tıp, ilaç, helal gıda sektörü ve savunma sanayi alanlarında tecrübelerini Kazakistan ile paylaşmaya hazır olduklarını kaydetti ve Royal Jordanian Havayolu Şirketinin gelecek yıl itibarıyla Kazakistan'a doğrudan uçuşlar başlatacağını bildirdi.

Görüşmeler sonrası düzenlenen törende ise Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'e iki ülke arasında dostluğun ve işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı şahsi katkılarından dolayı Ürdün Haşimi Krallığı'nın en yüksek nişanı "Al-Nahda"yı takdim etti.

Bunun yanı sıra Tokayev ve 2. Abdullah, düzenlenen törende, Kazakistan ile Ürdün hükümetleri arasında nükleer sanayi, tıp, ilaç, tarım, turizm, dijitalleşme ve havacılık sektörleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda hükümetler arası ve ticari anlaşmaları imzaladı.