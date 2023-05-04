Kazakistan ile Tacikistan ilişkileri müttefik niteliği kazandı

Kazakistan ve Tacikistan arasında Müttefik Etkileşim Deklarasyonu imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Astana'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da törenle ağırladı.

Tören sonrası iki lider, dar ve geniş kapsamda görüşmeler gerçekleştirdi ve imza törenine katıldı.

Burada iki ülke arasında Müttefik Etkileşim Deklarasyonu kabul edildi.

Bunun yanı sıra Kazakistan ile Tacikistan arasında taşınan ürünler ve araçlar hakkında ön bilgi alışverişinin düzenlenmesine ilişkin protokol, Kazakistan'ın Türkistan şehri ile Tacikistan'ın Hucend şehri arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulmasına ilişkin muhtıra, turizm ve tarım alanlarında işbirliği yol haritası, sanayi ve inovasyon alanında ortak etkileşim planı gibi çeşitli alanlarda 8 işbirliği belgesi daha imzalandı.

Tokayev ve Rahman, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasında bugün Müttefik Etkileşim Deklarasyonu'nun imzalandığını vurgulayarak, "Belge, halklarımızın temel çıkarlarını tam olarak karşılıyor ve daha fazla yakınlaşmaya yönelik karşılıklı arzuyu yansıtıyor. Deklarasyon siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani temasları yoğunlaştırmayı amaçlayan net önlemlerden oluşuyor." dedi.

Tokayev, Tacik mevkidaşı ile karşılıklı ticaret hacminin 2 milyar dolara yükseltme konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Ayrıca Orta Asya'nın sürdürülebilir kalkınmasının bölgedeki tüm kardeş halkların ortak çıkarını karşılayan hedef olduğu konusunda hemfikir olduklarına dikkati çeken Tokayev, "Bu bağlamda, Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantıları formatında yakın işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da görüşmelerin yapıcı ve güven verici bir atmosferde gerçekleştiğini kaydederek, "Özellikle stratejik ortaklığımıza müttefik işbirliği niteliği kazandırılması yönünde bugün alınan kararı not etmek istiyorum. İlişkilerimizin yeni niteliğinin, tüm alanlarda devletlerimiz arasındaki bağların daha da ilerici gelişmesinde bir faktör olacağına eminim." dedi.

Rahman, Kazakistan'ın ülkesinin dış ticaretinde ikinci sırada yer alan en büyük ortaklarından biri olduğunu ve ikili ilişkilerin en önemli yönünün ekonomik etkileşim olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Tokayev, tören sırasında Rahman'a Kazakistan'ın en büyük devlet nişanı "Altın Kıran"ı takdim etti.