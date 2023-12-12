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Kazakistan ile Katar Arasında Askeri İşbirliği Anlaşması İmzalandı

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Kazakistan Savunma Bakanlığı, Kazak askeri heyetinin Katar'a yaptığı ziyaret sonucunda askeri işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Kazakistan ile Katar arasında askeri işbirliğine dair anlaşma imzalandığı bildirildi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov başkanlığındaki Kazak askeri heyeti, temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Jaksılıkov, burada Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Halid bin Muhammed Al-Attiyah tarafından törenle karşılandı.

Daha sonra yapılan görüşmede taraflar, karşılıklı çıkarlar temelinde askeri alanda işbirliği konularını değerlendirdi.

Kazak Bakan Jaksılıkov, görüşmenin, iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki işbirliğinde dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Ziyaret kapsamında Kazakistan ile Katar hükümetleri arasında askeri işbirliğine ilişkin anlaşma imzalandı.

Kaynak: AA / Güncel

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