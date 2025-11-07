Haberler

Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına Katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katıldığını duyurdu. Trump, bu adımın uluslararası barış ve refah için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katıldığını açıkladı. Trump, " Kazakistan, ikinci başkanlık dönemimde İbrahim Anlaşmalarına katılan ilk ülke oldu. Bu, dünyada köprüler kurma yolunda büyük bir adımdır. Bugün, daha fazla ülke İbrahim Anlaşmaları aracılığıyla barış ve refahı kucaklamak için sıraya giriyor" dedi.

Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılıyor. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün bir ülkenin daha İbrahim Anlaşmalarına katılacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabıdan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile harika bir görüşme yaptım. Kazakistan, ikinci başkanlık dönemimde İbrahim Anlaşmalarına katılan ilk ülke oldu. Bu, dünyada köprüler kurma yolunda büyük bir adımdır. Bugün, daha fazla ülke İbrahim Anlaşmaları aracılığıyla barış ve refahı kucaklamak için sıraya giriyor. Yakında bunu resmileştirmek üzere bir imza töreni duyuracağız ve bu güç kulübüne katılmak isteyen daha birçok ülke var."

İbrahim Anlaşmaları, ABD Başkanı Trump'ın birinci başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi için 15 Eylül 2020'de imzalanmıştı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
Kaçak balık avı pahalıya patladı

Kaçak balık avı pahalıya patladı
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.