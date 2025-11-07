Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına Katıldı

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Kazakistan'ın İbrahim Anlaşmalarına katıldığını açıkladı. Trump, " Kazakistan, ikinci başkanlık dönemimde İbrahim Anlaşmalarına katılan ilk ülke oldu. Bu, dünyada köprüler kurma yolunda büyük bir adımdır. Bugün, daha fazla ülke İbrahim Anlaşmaları aracılığıyla barış ve refahı kucaklamak için sıraya giriyor" dedi.

Kazakistan, İbrahim Anlaşmalarına katılıyor. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, dün bir ülkenin daha İbrahim Anlaşmalarına katılacağını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabıdan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile harika bir görüşme yaptım. Kazakistan, ikinci başkanlık dönemimde İbrahim Anlaşmalarına katılan ilk ülke oldu. Bu, dünyada köprüler kurma yolunda büyük bir adımdır. Bugün, daha fazla ülke İbrahim Anlaşmaları aracılığıyla barış ve refahı kucaklamak için sıraya giriyor. Yakında bunu resmileştirmek üzere bir imza töreni duyuracağız ve bu güç kulübüne katılmak isteyen daha birçok ülke var."

İbrahim Anlaşmaları, ABD Başkanı Trump'ın birinci başkanlık döneminde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi için 15 Eylül 2020'de imzalanmıştı.