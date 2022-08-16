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Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti

Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin yabancı turist ziyaret etti

NUR Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin 149 yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

NUR Kazakistan'ı yılbaşından bu yana 195 bin 149 yabancı turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022'nin başından bu yana ülkeyi 195 bin 149 yabancı turist ziyaret etti.

Bunların yüzde 67'sini Rusya, yüzde 16'sını Özbekistan, yüzde 6'sını Türkiye, yüzde 4'ünü Çin ve yüzde 7'sini diğer ülkelerden gelen turistler oluşturdu.

Kazakistan'a gelen yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri şehirler sırayla Almatı, Nur Sultan, Kızılorda ve Mangistau oldu.

AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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