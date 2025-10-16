Haberler

Kazakistan Hükümeti, Enflasyon Dengeye Gelene Kadar Fiyat Artışlarını Yasakladı

Kazakistan Hükümeti, Enflasyon Dengeye Gelene Kadar Fiyat Artışlarını Yasakladı
Kazakistan'da hükümet, enflasyon rakamları dengelenene kadar benzin, su, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam yapılmasını yasakladı. Başbakan Oljas Bektenov'un liderliğindeki toplantıda alınan bu karar, vatandaşların refahını korumayı hedefliyor.

Kazakistan'da hükümet, ülkede enflasyon rakamları dengelenene kadar benzin, su, elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam getirilmesinin yasaklanmasını kararlaştırdı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Oljas Bektenov'un, vatandaşların refah düzeyini olumlu etkilemek amacıyla ilgili hükümet üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının başkanlarıyla yaptığı toplantıda, 5 maddelik kararın kabul edildiği bildirildi.

Buna göre, bu yıl 16 Ekim'den itibaren ülkede enflasyon rakamları dengelenene kadar "AI-92" markalı benzin ile dizel yakıtına zam yasağı getirilirken, 2026 yılının ilk çeyreğinin sonuna kadar su, elektrik ve doğal gaz tarifelerinde artış yapılması yasaklandı.

Ayrıca küçük ve orta ölçekli işletmeler üzerindeki vergi denetimleri kaldırılırken, sıfır araç almak için düşük faizli kredi programları durdurulmayacak.

Bunun yanı sıra uygun fiyatlı ipotek programları teşvik edilerek bu sayede halkın ev satın alınabilirliği artacak, aynı zamanda her yıl 7 bin asker ailesinin konut sahibi olabileceği askeri görevlilere özel uygulanan ipotek programı yeniden başlatılacak.

Kazakistan Ulusal Bankası (Merkez Bankası), 10 Ekim'de, ülkede tüm metriklerde enflasyon artışı kaydedildiğini ve geçen ay enflasyonun yüzde 12,9'a yükseldiğini ve bu kapsamda yıllık faiz oranını yüzde 18'e artırma kararı aldıklarını bildirmişti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
