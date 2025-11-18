Kazakistan Heyeti Türkiye'de Sağlık İşbirliğini Görüştü

(ANKARA) - Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta misafir ettiklerini kaydetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu açıklamalarda bulundu:

"Kazakistan Sağlık Bakan Yardımcısı Yerbol Ospanov ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda misafir ettik. Gerçekleştirdiğimiz görüşmede, ülkemizin sağlıkta dijital dönüşüm yolculuğunu, sağlık bilgi sistemlerinde edindiğimiz deneyimleri ve iki ülke arasında iş birliğini güçlendirmeye yönelik fırsatları ele aldık. İki ülke arasındaki işbirliği alanlarına ilişkin kapsamlı fikir alışverişinde bulunarak verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri için Sayın Ospanov'a teşekkür ederim."