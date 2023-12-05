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Kazakistan, Hazar Denizi'ndeki 5'li İşbirliğini Güçlendirmek İstiyor

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Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Hazar Denizi'nin 5 ülke tarafından paylaşıldığını belirterek, Hazar'da 5'li işbirliğinin güçlendirilmesi ve derinleştirilmesi gerektiğini teyit etti. Nurtileu ayrıca, Hazar Denizi'nin enerji güvenliğindeki önemine dikkat çekti ve çevre sorunlarına da değindi.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtileu, Hazar Denizi'nin 5 ülke tarafından paylaşıldığını belirterek, " Kazakistan, bir kez daha Hazar'da 5'li işbirliğinin güçlendirilmesinden ve derinleştirilmesinden yana olduğunu teyit eder." dedi.

Nurtileu, Moskova'da Rusya, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Türkmenistan'ın bulunduğu Hazar ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında konuştu.

Hazar Denizi'nin Avrasya kıtasının enerji güvenliğindeki önemli rolüne dikkati çeken Nurtileu, Kazakistan'ın Hazar'daki Aktau ve Kurık limanlarının altyapısını geliştirdiğini ve söz konusu güzergah üzerinden geçen yıl 1,5 milyar ton yük taşındığını bildirdi.

Nurtileu, Hazar Denizi'nin 5 ülke tarafından paylaşıldığına işaret ederek, "Kazakistan, bir kez daha Hazar'da 5'li işbirliğinin güçlendirilmesinden ve derinleştirilmesinden yana olduğunu teyit eder." dedi.

Şu anda ilk görevlerinin Hazar Denizi'nin hukuki statüsüne ilişkin sözleşmenin yürürlüğe girmesi olduğunun altını çizen Nurtileu, ayrıca Hazar Denizi'nde silah kontrolü için mekanizma oluşturmayı da önerdi.

Nurtileu, bunun yanı sıra Hazar Denizi'ndeki çevre sorununa dikkati çekerek, "Hazar'ın çevre güvenliğini sağlamak ortak görevimiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in kararıyla bu yılın sonuna kadar Kazakistan'da Hazar Denizi Bilimsel Araştırma Enstitüsü kurulacağı bilgisini paylaşan Nurtileu, söz konusu enstitünün öncelikli görevinin Hazar'ın suyunun çekilmesini araştırmak olacağını bildirdi.

Nurtileu, bu bağlamda Azerbaycan'ın Hazar'ın suyunun çekilmesiyle ilgili 5'li çalışma grubu oluşturulması konusundaki önerisini desteklediklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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