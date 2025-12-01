Haberler

Kazakistan, Hazar Boru Hattı'na Yapılan Saldırıyı Protesto Etti

Güncelleme:
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'na yönelik saldırıyı, Kazakistan-Ukrayna ilişkilerine zarar veren bir eylem olarak nitelendirerek, Ukrayna'dan benzer olayların tekrarlanmaması için önlemler almasını talep etti.

ALMATI, 1 Aralık (Xinhua) -- Kazakistan, uluslararası Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Rusya'nın Novorossiysk liman bölgesinde bulunan kritik altyapısına yönelik "kasıtlı saldırıyı" protesto etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, "Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun, küresel enerji sisteminin istikrarını desteklemedeki önemli rolüne dikkat çekmek istiyoruz. Olanları Kazakistan Cumhuriyeti ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkilere zarar veren bir eylem olarak görüyor ve Ukrayna tarafının gelecekte benzer olayların yaşanmaması için etkili önlemler almasını bekliyoruz" denildi.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Rusya'nın Novorossiysk liman bölgesinde bulunan deniz altyapı tesisleri cumartesi sabahı insansız yüzey gemilerinin saldırısına uğramış, saldırıda tesisin tek noktalı demirleme ünitesi büyük hasar almıştı. Saldırının ardından söz konusu ünite, onarım ve restorasyon çalışmaları tamamlanana kadar devre dışı bırakıldı.

Konsorsiyumun 1.511 kilometre uzunluğundaki boru hattı, Kazakistan'ın batısındaki petrol sahalarını ve Rusya'nın Hazar Denizi'ndeki deniz sahalarını Novorossiysk'teki deniz terminaline bağlıyor. Bu hat, Kazak petrolünün ana ihracat rotası olarak hizmet veriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
