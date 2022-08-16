Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü NUR Kazakistan'da bu yılın 7 ayında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüme kaydettiği bildirildi. Güncel Haberleri NUR Kazakistan'da bu yılın 7 ayında ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüme kaydettiği bildirildi. Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Alibek Kuantırov, haftalık Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda yılın ocak-temmuz dönemine ilişkin ülkenin sosyoekonomik kalkınması ile ilgili raporunu sundu. Raporda, söz konusu dönemde ülkenin gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 3,3 büyüdüğü ve büyümenin ise inşaat, telekomünikasyon, ticaret, nakliye ve depolama, imalat ve tarım alanlarında kaydedildiği belirtildi. Aynı dönemde dış ticaret hacminin yüzde 39,4 artarak 63,7 milyar dolara ulaştığı kaydedilen raporda, imalat ürünleri ihracatının yüzde 33,5 büyüyerek 12 milyar dolar olduğu bilgisi paylaşıldı. Öte yandan toplantıda Ulusal Banka Başkan Yardımcısı Akılcan Baymagambetov da temmuz ayında ülkede yıllık enflasyonun yüzde 15'e ulaştığına ve gıda fiyatlarının yüzde 19,7 arttığına dikkati çekti. Kazakistan Başbakanı Alihan İsmailov ise hükümete enflasyonla mücadeleyi sürdürme talimatı verdi. Güncel AA / Meiramgul Kussainova Kazakistan Kabine Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kazakistan ekonomisi yılın 7 ayında yüzde 3,3 büyüdü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.