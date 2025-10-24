Kazakistan Ekonomi Büyümesini Açıkladı: Yüzde 16 Artış!

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 2019'dan bu yana ülke ekonomisinin yüzde 16 büyüdüğünü belirterek, "Bu, Kazakistan'ın bölgenin en büyük ekonomiye sahip olduğunu gösteriyor." dedi.

Tokayev, 25 Ekim Kazakistan'ın Cumhuriyet Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen törende konuştu.

Bu sene bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'nin temelini oluşturan "Egemenlik Deklarasyonu"nun kabul edilmesinin 35. yıl dönümünü kutladıklarını aktaran Tokayev, böylece tarihi adaletin tecelli edildiğini söyledi.

Tokayev, artık Kazakistan'ın uluslararası toplum tarafından egemen devlet olarak tanındığını belirterek, "Yıllar içinde önemli başarılara imza attık. Sınırlarımızı belirledik, devlet temellerini oluşturarak ülkenin güvenliğini sağladık." dedi.

Özellikle 2019'dan bu yana toplumun refah seviyesinin artırılmasının yanı sıra ülkenin "yenilenmesine" ilişkin kapsamlı reformları hayata geçirdiklerini anlatan Tokayev, "Vatandaşlara, ülkenin kaderini etkileyen konularda karar alma süreçlerine doğrudan katılım imkanı sağlandı." diye konuştu.

"Son 7 yılda dış ticaret hacmi yüzde 83 artarak 142 milyar dolara ulaştı"

Cumhurbaşkanı Tokayev, Kovid-19 salgını, geleneksel ticaret koridorlarının engellenmesi, çatışma ve savaşlardan dünyadaki her ülke gibi Kazakistan'ın da etkilendiğini ancak zamanında alınan tedbirler sayesinde ulusal ekonomideki istikrarlı büyümeyi korumayı başardıklarını kaydetti.

Ülke ekonomisinin 2019'dan bu yana yüzde 16 büyüdüğünü, bu yıl ise bu rakamın 291 milyar dolara ulaştığı bilgisini paylaşan Cumhurbaşkanı Tokayev, "Bu, Kazakistan'ın bölgenin en büyük ekonomisine sahip olduğunu gösteriyor. Kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla yüzde 47 artarak 14 bin 400 dolar olmuştur." ifadesini kullandı.

???????Tokayev, Kazakistan'ın altın ve döviz rezervlerinin ise 58 milyar dolara ulaştığını dile getirerek, "Son 7 yılda dış ticaret hacmi yüzde 83 artarak 142 milyar dolara ulaştı. İmalat sanayi, bu yıl başından beri yüzde 7,5 oranında büyürken, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki payı ise yüzde 40'a ulaştı. İnşaat sektörü de dinamik büyüme seyrediyor. Geçen yıl ülkede yaklaşık 19 milyon metrekare konut inşa edildi." şeklinde konuştu.

Tarım ürünleri üretiminin ise 2,5 kat arttığına dikkati çeken Tokayev, "Bu yıl 20 milyon tondan fazla tahıl hasadı yapıldı. Kazakistan'ın tahıl ihracatı potansiyeli güçlendi." dedi.

"Kazakistan, güçlü cumhurbaşkanlığı yetkisine sahip bir devlet olarak kalacak"

Tokayev, bunun yanı sıra Kazakistan'ın sosyal bir devlet olduğuna işaret ederek, "Son 5 yılda eğitime aktarılan kaynak 3 katına çıktı. Ülkede konforlu standartlarda 1200 yeni okul inşa edildi. Sağlık sektörüne ayrılan bütçe kaynağı 3 kat arttı ve vatandaşların ortalama yaşam süresi 75 yılı aştı." bilgisini paylaştı.

Ülkede parlamentonun rolünü güçlendirmek için tek meclisli parlamento sistemine geçişle ilgili reformu başlattıklarını fakat parlamenter sistemlerin artık güvenlik ve düzen, istikrar ve kalkınma anlamında işlevini yerine getiremediğini belirten Tokayev, mevcut dünya düzeninde Kazakistan'ın güçlü bir cumhurbaşkanlığı yetkisine sahip devlet olarak kalacağını sözlerine ekledi.