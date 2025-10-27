Kazakistan Dışişleri Bakanı, Çin'e Resmi Ziyarette Bulunacak
Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, 27-28 Ekim tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşiyor.
BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Köşerbayev, 27-28 Ekim tarihlerinde Çin'e resmi bir ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada ziyaretin, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceği belirtildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel