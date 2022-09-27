Kazakistan dış politikada dengeli olmaya devam edecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki mevcut son derece zor bir jeopolitik duruma işaret ederek, "Dış politikamız dengeli, çok yönlü ve yapıcı olmaya devam edecek.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, dünyadaki mevcut son derece zor bir jeopolitik duruma işaret ederek, "Dış politikamız dengeli, çok yönlü ve yapıcı olmaya devam edecek." dedi.

Tokayev, ülkenin en büyük şehirlerinden Çimkent'e yaptığı ziyareti sırasında düzenlenen toplantıda konuştu.

Dünyadaki mevcut son derece zor jeopolitik duruma işaret eden Tokayev, "Dış politikamız dengeli, çok yönlü ve yapıcı olmaya devam edecek." dedi.

Uluslararası ilişkilerde adalet, içişlerine karışmama, devletin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ilkelerinin güçlendirilmesini son derece önemli bulduklarını vurgulayan Tokayev, şunları kaydetti:

"Kazakistan, Rusya ile müttefik ilişkilerini daha da geliştirmek, Çin ile sonsuz bir stratejik ortaklık, kardeş Orta Asya devletleri olan Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve tabii ki Türkiye ile kapsamlı iş birliğini geliştirmek için her türlü çabayı gösterecektir. Dünyanın tüm ilgili devletleriyle karşılıklı yarara dayalı ilişkileri geliştirmeyi sürdürecektir. Böyle bir dış politikanın halkımızın çıkarına olduğunun kanaatindeyim."