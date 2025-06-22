Kazakistan'dan ABD'nin İran Saldırılarına Tepki

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin İran'a yönelik hava saldırısının "dünyanın bu bölgesinde" bulunan devletlerin güvenliğine tehdit oluşturduğunu belirtti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından, ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Orta Doğu'daki son gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının uluslararası durumu hızla kötüleştirdiği vurgulanarak, "Bu durum, dünyamızın bu bölgesinde bulunan devletlerin güvenliği açısından tehlikeli sonuçlar doğuruyor." ifadesi kullanıldı.

Kazakistan'ın Hazar Denizi ülkeleri grubunda yer aldığı ve bu bağlamda İran ile çeşitli alanlarda işbirliği geliştirdiği belirtilen açıklamada, nükleer konusu da dahil olmak üzere tüm anlaşmazlıkların Birleşmiş Milletler Şartı'na dayalı müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıldığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tüm ilgili ülkeleri, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve uluslararası denetim altında nükleer silahların yayılmaması rejimine bağlı devletlere güvenlik garantisi verilmesi amacıyla hızla bir anlaşma geliştirmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.