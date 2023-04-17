Kazakistan'daki Türkiye mezunları iftarda buluştu

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Kazakistanlı Türkiye mezunlarıyla iftarda bir araya geldi.

Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneği ev sahipliğinde başkent Astana'da düzenlenen iftar programına Büyükelçi Kapucu'nun yanı sıra Dernek Başkanı Asylbek Razakov, Derneğin Genel Sekreteri İslambek Şapenov, Türk kurumlarının temsilcileri ile Türkiye'de eğitim görmüş mezunlar katıldı.

İftarda Din Hizmetleri Müşaviri Neşet Bodur, Kur'an-ı Kerim okudu ve kardeş devletler arasındaki kardeşliğin ve dostluğun ebedi olması temennisinde bulundu.

İftar sonrası Büyükelçi Kapucu'ya Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneğinin teşekkür plaketi takdim edildi.

Kapucu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Büyükelçilik olarak önem verdikleri alanların başında eğitimin geldiğini söyledi.

Türkiye mezunlarıyla bir araya gelmekten çok memnun olduğunu dile getiren Kapucu, "Kazakistanlı Türkiye Mezunları Derneğinin davetine icabet ettik. Mezunlarımızla tanışma fırsatı buldum." dedi.

Kapucu, Kazakistan'da Türkiye mezunlarının neredeyse her sektörde çalıştığına dikkati çekerek "Türkiye mezunlarının birbirleriyle dayanışması ve Türk Büyükelçiliğiyle iletişimde kalmasının iki ülke ilişkilerine çok önemli katkı yapacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçiliğin mezunlara kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayan Kapucu, "Çok faydalı bir iftar oldu. Aynı zamanda Kadir Gecesi'ne denk gelmesi ayrıca güzel bir tesadüf oldu. İnşallah, Türkiye mezunlarıyla ilişkilerimizi devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.