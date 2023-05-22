Kazakistan'daki Türk seçmenler için Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda oy verme işlemi bitti

Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşları için Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna yönelik oy verme işlemi tamamlandı.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau başkonsolosluklarında kurulan sandıklarda 3 gün boyunca oylarını kullandı.

20 Mayıs'ta yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 22.00'de tamamlanmasının ardından sandıklar kapandı. Oy pusulaları, sandık görevlileri ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek torbalara konuldu.

Oy pusulaları, diplomatik kurye vasıtasıyla Türk Hava Yolları'na ait uçaklarla yarın Türkiye'ye gönderilecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Astana, Almatı ve Aktau'da birer olmak üzere Kazakistan'da toplam 3 sandık kurulmuştu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 106 seçmenin bulunduğu Kazakistan'da, Türk seçmenler seçimin ilk turunda yüzde 40 dolayında katılım sağlamıştı.