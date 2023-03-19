Kazakistan'daki seçimlerde, sandık çıkış anketlerine göre 6 parti barajı geçti

Kazakistan'da yapılan erken Meclis ve yerel meclis seçimlerinde sandık çıkışı anketlerine göre, seçime katılan 7 siyasi partiden 6'sı Parlamentonun alt kanadı Meclise girmek için gereken barajı geçti.

Kazakistan'da yapılan erken Meclis ve yerel meclis seçimlerinde sandık çıkışı anketlerine göre, seçime katılan 7 siyasi partiden 6'sı Parlamentonun alt kanadı Meclise girmek için gereken barajı geçti.

Kazakistan'da seçime ilişkin sandık başı anketlerinin ilk sonuçları açıklandı.

Avrasya Entegrasyon Enstitüsünce 124'ü şehirde 76'sı kırsal bölgelerde olmak üzere toplamda 200 sandıkta yapılan ankete göre, Amanat Partisi yüzde 53,46 ile ilk sırada yer aldı. Auyl (Köy) Halk Demokratik Partisi yüzde 10,52 ile ikinci, seçimlere ilk kez katılan Respublika Partisi yüzde 8,9 ile üçüncü oldu. Seçimde sırasıyla Ak Jol Demokratik Partisi yüzde 7,87, Kazakistan Halk Partisi yüzde 6,25, Toplumsal Sosyal Demokrat Partisi yüzde 5,31 ve Baytak Partisi de yüzde 3,22 oy aldı.

Böylece, seçime katılan 7 siyasi partiden 6'sı Meclise girmek için gereken barajı geçti.

Kazakistan Parlamentosunun alt kanadı Meclise girmek için gereken yüzde 5 barajını yeşiller partisi olarak ilk kez seçime katılan Baytak Partisi geçemedi.

Ayrıca, seçmenlerin yüzde 4,47'si de seçime katılan tüm siyasi partilerin "hepsine hayır" seçeneğinden yana oyunu kullandı.

Söz konusu ankete 30 bin seçmen katıldı.

Demokratik Enstitüsünce 300 sandıkta 12 binden fazla seçmenle yapılan diğer bir sandık çıkış anketine göre de Baytak Partisi (yüzde 2,51) dışında diğer 6 parti oy barajını geçti.

Seçimlerin nihai sonuçları ise Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunca 10 gün içinde açıklanacak.

Kazakistan halkı, 19 Mart'ta 5 yıl boyunca Meclis ve yerel meclislerde görev alacak milletvekillerini seçmek için sandık başına gitmişti. Oy verme işleminin sona erdiği ülkede oy sayımı devam ediyor.

Katılım oranının yüzde 54,19 olarak açıklandığı söz konusu seçimler, aynı zamanda ülkenin bağımsızlık tarihinde en düşük katılımlı Parlamento seçimleri olarak da kayda geçti.