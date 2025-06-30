Kazakistan'da Yüz Tanımayı Zorlaştıran Giysilere Yasak

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Kazakistan, yüz tanımayı zorlaştıran giysilerin kamusal alanda giyilmesini yasaklayan bir yasayı kabul etti. Cumhurbaşkanı Tokayev, yeni düzenlemelerin detaylarını açıkladı.

Kazakistan'da yüz tanımayı zorlaştıran giysilerin kamusal alanlarda giyilmesini yasaklayan yasa kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "Kazakistan Cumhuriyeti'nin bazı mevzuat düzenlemelerinde değişiklikler ve eklemeleri öngören yasa"yı imzaladı.

Yeni düzenlemelere göre, ülkede yüz tanımayı zorlaştıran giysilerin kamusal alanlarda giyilmesi yasaklandı.

Söz konusu düzenleme, görev ve işleri dolayısıyla maske takan veya yüzlerini kapatanları kapsamayacakken, olumsuz hava koşullarından korunmak, spor ve kültürel etkinliklere katılım sırasında da geçerli olmayacak.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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