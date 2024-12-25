Kazakistan'da Yolcu Uçağı Düştü: 6 Kişi Kurtarıldı

(ANKARA) - Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında bir yolcu uçağının düştüğünü bildirdi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı uçaktaki 6 kişinin kazadan sağ kurtulduğunu belirtti. Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye giden Azerbaycan Havayolları'na ait uçak 62 yolcu ve beş mürettebat taşıyordu.

Rusya devlet haber ajansı RİA Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na dayandırdığı bir haberde Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında bir yolcu uçağının düştüğünü bildirdi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı'na göre uçaktaki 6 kişi kazadan sağ kurtuldu. Rusya merkezli Sputnik ise kazadan 12 kişinin kurtulmuş olabileceğini, 10 yaralının hastaneye kaldırıldığını aktardı. Rusya basınına konuşan Kazak yetkililer, kazada hayatını kaybededenlerin listesinin hazırlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın Bakü'den Rusya'nın Çeçenistan bölgesindeki Grozni'ye gidiyordu. Ancak Grozni'deki sis nedeniyle uçağın rotası Aktau yönüne değiştirildi. Uçakta 62 yolcu ve beş mürettebat olduğu belirtildi. Kazanın nedeninin bir kuş sürüsüyle çarpışma olduğu tahmin ediliyor.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı 52 kurtarma görevlisi ve 11 ekipman birliğinin kaza bölgesine ulaştığını belirtti. Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı da kazayla ilgili olarak özel bir soruşturma yürütüleceğini açıkladı.