Kazakistan'da yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan en çok beğenilen yabancı lider oldu

Kazakistan'da yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen yabancı ülke lideri oldu.

Kazakistan'da yapılan ankette, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en beğenilen yabancı ülke lideri oldu.

Demoscope isimli merkez tarafından 14 bölgede 18 yaş üstünde 1100 kişi ile Ukrayna'daki savaşı konu alan anket yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve yabancı ülke liderlerinin isimlerinin bulunduğu ankette "Hangi lideri beğeniyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Tokayev'in ilk sırada çıktığı ankette, en çok beğenilen yabancı lider yüzde 55,6 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

Ankette Erdoğan'ı sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy takip etti.

Kalkınmada öncelikli yabancı ülke Türkiye

"Kazakistan kalkınmasında hangi ülkeye odaklanmalı?" sorusuna ankete katılanların yüzde 52'si ülkenin kendi kalkınma yolunu seçmesi gerektiğini belirtirken Türkiye yabancı ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. Ankete katılanların yüzde 7,8'i kalkınma konusunda Türkiye'ye odaklanılması gerektiği görüşünü bildirdi.

Türkiye'den sonra, yüzde 6 ile Japonya, yüzde 5,9 ile Orta Doğu ülkeleri, yüzde 5,8 ile Rusya kalkınmada odaklanılması istenilen ülkeler oldu.