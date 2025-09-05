Kazakistan'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Ton Kokain Ele Geçirildi

Kazakistan'da uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına karşı düzenlenen operasyonda 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildiği bildirildi.

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, ülkede uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı şebekesini çökertmek amacıyla çok aşamalı bir operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, operasyon sonucunda Almatı şehrinde 13 ton 183 kilogram kokain ele geçirildiği ve bunun ülke tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu madde olarak kayıtlara geçtiği aktarıldı.

Söz konusu uyuşturucu maddenin Kazakistan üzerinden üçüncü ülkelere taşınmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, "Uyuşturucu dağıtım şebekesi organizasyonunda yer aldıkları şüphesiyle 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındıktan sonra tutuklandı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ve kanunun ilgili maddesi gereğince diğer bilgilerin ifşa edilmeyeceği aktarıldı.