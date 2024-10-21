Kazakistan'da Ülkenin En Uzun Araç Köprüsü Trafiğe Açıldı

Kazakistan'da ülkenin en uzun araç köprüsünün inşaatı tamamlanarak trafiğe açıldığı bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Oljas Bektenov, Doğu Kazakistan eyaletindeki Buhtırma Barajı üzerinde inşa edilen ülkenin en uzun köprüsünün açılış törenini gerçekleştirdi.

Bektenov, 2020'de inşaatına başlanan ve artık tamamlanarak hizmete açılan köprünün bölgedeki 6 ilçe ile 2 eyalet merkezini birbirine bağladığını belirterek "50 yıldır bölge halkı baraj üzerinden yazın feribotla, kışın ise buz üzerinden ulaşım sağlıyordu." dedi.

Çift şeritli ve 1316 metre uzunluğa sahip köprüden günde 80 bine yakın araç geçebiliyor.