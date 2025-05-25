Kazakistan'da Tutuklu 7 İran Vatandaşı Ülkelerine Gönderildi

Kazakistan'da Tutuklu 7 İran Vatandaşı Ülkelerine Gönderildi
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Kazakistan'da hapis cezası çeken 7 İran vatandaşı, ülkelerine iade edildi. İşlem, iki ülke arasında daha önce imzalanan mahkum iade anlaşması kapsamında gerçekleştirildi.

TAHRAN, 25 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan'da tutuklu bulunan 7 İran vatandaşı, hapis cezalarının kalan kısmını çekmek üzere ülkelerine gönderildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın haberine göre İnsan Hakları ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı Asker Celaliyan, mahkumların Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Astana'daki İran Büyükelçiliği'nin çalışmalarıyla cumartesi günü İran'a gönderildiğini söyledi.

İşlemin, iki ülke arasında Nisan 2016'da imzalanan mahkum iade anlaşması kapsamında yapıldığını belirten Celaliyan, son üç ay içinde Kazakistan'dan İran'a hapis cezalarını tamamlamak üzere ikinci kez İranlı mahkumların gönderildiğini ifade etti.

Celaliyan, 21 Mart 2025'te başlayan mevcut İran takvim yılının başından bu yana diğer ülkelerde tutuklu bulunan 156 İranlının İran cezaevlerine nakledildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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