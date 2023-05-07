Kazakistan'da, Türkiye'deki 14 Mayıs seçimleri için oy verme işlemi sona erdi

Kazakistan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.

Kazakistan'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sona erdi.

Kazakistan'daki Türk seçmenler, Astana Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau'daki Başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda 4-7 Mayıs tarihlerinde oylarını kullandı.

Oy kullanma işlemlerinin bugün yerel saatle 21.00'de sona ermesinin ardından sandıklar kapandı.

Oy pusulaları, sandık komisyonu ve müşahitler nezaretinde mühürlenerek çuvallara konuldu.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sandıkların kapanmasına 5 dakika kala son seçmenin oyunu kullandığını belirterek, "Yarın akşam 4 günün çuvallarını kurye aracılığıyla Yüksek Seçim Komisyonuna ulaştırılmak üzere Türkiye'ye göndereceğiz." dedi.

Kapucu, oy kullanma işlemlerinin çok iyi bir atmosferde geçtiğini dile getirerek, "Hiçbir problemle karşılaşmadık. Tüm müşahitlerimiz ve partilerden gelen sandık kurulu üyelerimizle beraber güzel ve güvenli bir seçim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kapucu, 2018 seçimlerine göre bu seçimlere katılım oranının yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Kazakistan'da YSK yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 6 bin 106 Türk seçmen bulunuyor.