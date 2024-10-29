Kazakistan'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu ve eşi Ahu Kapucu'nun ev sahipliğinde verilen resepsiyona, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, Kazak Senato ve Meclis milletvekilleri, Kazakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Askeri Bandosu tarafından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı gösterildi.

Koşanov, burada yaptığı konuşmada, TUSAŞ'a düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi, "Kazak halkı, daima Türk kardeşlerinin yanındadır." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen etkinlikte bir araya geldiklerini söyleyen Koşanov, "Parlamentomuzun Meclis üyeleri adına kardeş Türk halkının bu önemli bayramını yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Koşanov, Türkiye'nin yüzyıl içinde uzun ve zorlu bir yolu katettiğine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapıcı politikasının bir sonucu olarak Türkiye, küresel düzeyde lider ve güçlü ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye'nin her başarısına içtenlikle seviniyoruz." diye konuştu.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki bağların her alanda verimli şekilde gelişmeye devam ettiğinin altını çizen Koşanov, "Bağımsızlığımızı ilk tanıyan devlet olan Türkiye'ye özellikle değer veriyoruz. Bu yıl ülkelerimiz arasındaki Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasının 30. yıl dönümüdür." dedi.

Koşanov, Kazak-Türk parlamentolar arası işbirliğinin stratejik ortaklığın geliştirilmesinde özellikle önemli olduğunu vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde milletvekillerimizin kardeş ülkelerimizi daha da yakınlaştırmak için daha fazla çaba sarf edeceklerini umuyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Kapucu da konuşmasına, TUSAŞ yerleşkesine düzenlenen hain terör saldırısında hayatlarını kaybeden şehitleri anarak başladı.

Kapucu, "Terör gerçeğini çok yakından tanıyan Türkiye, terörizmle etkin şekilde mücadele etmeye devam edecektir. Hain saldırı sonrasında tarafımıza destek bildiren başta Sayın Cumhurbaşkanı (Kasım Cömert) Tokayev olmak üzere tüm Kazak kardeşlerimize şükranlarımızı sunmak isterim." dedi.

Vatanı düşman işgalinden kurtarmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin dirayeti, fedakarlıkları ve çabaları sayesinde zaferle sonuçlandığını söyleyen Kapucu, "Tüm fedakarlıklarımızı taçlandıran ve milletin iradesini merkeze alan Cumhuriyet'imiz, tam 101 yıl önce bugün, 29 Ekim 1923'te ilan edildi. O gün olduğu gibi bugün de aynı coşkuyla Cumhuriyet'imizi kutlayabilmek için durmadan çalışmaya ve fedakarlık göstermeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin, bağımsızlık ilanından 2 saat sonra Kazakistan'ı tanıyan ilk ülke olduğunu gururla ifade etmek istediğini belirten Kapucu, şunları kaydetti:

"Derin tarihi ve kültürel bağlar taşıdığımız Kazak kardeşlerimizle, geleceğimizi de beraberce inşa etme irademizin bir sonucu olarak, ilişkilerimiz her alanda süratle gelişmektedir. Yıllar boyunca ilmek ilmek geliştirdiğimiz işbirliğimiz bugün Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık Seviyesi'ne ulaşmıştır. Türk şirketlerinin, enerji dışı sektörlerde Kazakistan'ın en büyük yabancı yatırımcıları arasında yer almasından ve yatırımlarımızın farklı sektörlerde çeşitlenerek artmasından gurur duyuyoruz. 10 milyar doları aşan ticaret hacmimizin daha da artması ve karşılıklı yatırımlar temelinde ekonomik işbirliğimizin gelişmesi amacıyla çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Kazakistan'da vatanseverlik ruhunu pekiştiren şarkılarıyla bilinen "Abıroy" grubunun konser verdiği resepsiyonda, Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.