Kazakistan'da Trafik Kazası: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

ALMATI, 23 Ekim (Xinhua) -- Kazakistan'ın batısındaki Aktöbe bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybetti.

Kazinform Haber Ajansı'nın perşembe günü bölge polisine dayandırdığı haberinde kazanın, Bel'kopa köyü yakınlarındaki Samara-Çimkent otoyolunda bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre kamyonun karşı şeride geçerek kazaya neden olduğu ifade edildi.

Yerel yetkililere göre iki aracın sürücüleri ve 10 yolcu olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişinin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.