Kazakistan'da Tek Meclisli Sistem için Referandum Önerisi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Meclis ve Senato'dan oluşan Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senato'nun feshedilerek tek meclisli sisteme geçilmesi için 2027'de referandum düzenlenmesini önerdi.

Tokayev, Kazakistan Parlamentosunda yeni dönemin açılışı dolayısıyla geleneksel halka sesleniş konuşması yaptı.

"Yapay Zeka Çağında Kazakistan" adı verilen konuşmasında Tokayev, yeni bir siyasi reformu duyurdu.

Tokayev, bu kez parlamentoda yapılacak reformun yapay zeka çağında ülkesinin sosyoekonomik kalkınmasının bundan sonraki seyrine ciddi etki yapacak bir siyasi reform olduğunu belirtti.

Ülkede bu konunun son 20 yıldır tartışıldığını anımsatan Tokayev, devlet sisteminin gelişmesi ve vatandaşların siyasal kültür düzeyinin yükselmesini göz önünde bulundurarak bu önemli reformu kamuoyunun tartışmasına açmanın zamanı geldiğini söyledi.

Tokayev, Senato'nun 1995'te oldukça zor siyasi koşullar altında kurulduğunu ve kendisinin de 10 yıl boyunca Senato Başkanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu nedenle, bu kürsüden parlamento reformu hakkında konuşmam kolay değil ancak buna rağmen bugün yakın gelecekte ülkemizde tek meclisli bir parlamento kurulmasını öneriyorum." ifadelerini kullandı.

Bunun çok ciddi bir konu olduğuna ve uygulanmasında kesinlikle acele edilmeyeceğine dikkati çeken Tokayev, söz konusu reformun önce bir yıl kamuoyu tartışmasına açık kalacağını ve 2027'de ise referandumla halk kararına sunulacağını belirtti.

Referandum sonucuna göre Anayasa'da gerekli değişikliklerin yapılabileceğini söyleyen Tokayev, "Tek meclisli bir parlamento kurulması yönünde ortak bir karara varıldığında o zaman böyle Meclis'in yalnızca parti listeleriyle seçilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu, dünya çapında yaygın olan parlamenter geleneğe de uygun olacaktır." diye konuştu.

Tokayev, mevcut Senato'nun ise referanduma kadar misyonunu yürütmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.