Kazakistan'da Sınır Dışı Edilen Yabancı Uyruklu Sayısı 14 Bini Aştı

Güncelleme:
Kazakistan İçişleri Bakanlığı, yılbaşından itibaren 14 bin yabancı uyruklunun göç yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle sınır dışı edildiğini açıkladı. 306 bin yabancıya idari işlem uygulanırken kaçak işçi çalıştıran 3 bin işverene de ceza kesildi.

Kazakistan'da göç yasasını ihlal ettikleri gerekçesiyle yılbaşından bu yana 14 bin yabancı uyruklunun sınır dışı edildiği bildirildi.

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Göç Hizmetleri Komitesi Başkanı Aslan Atalıkov, Astana'da düzenlenen basın toplantısında, emniyet güçleri tarafından 2025'in ilk 9 ayında 70 bini göç yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle olmak üzere toplam 306 bin yabancıya idari işlem uygulandığını söyledi.

Atalıkov, göç yasalarını ihlal eden yabancı uyruklulardan 14 bininin sınır dışı edildiğini belirterek "Ayrıca 16 bin yabancının ise ülkede kalma süresi kısaltıldı. Yasalara aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ise 3 bin 400 yabancının daimi ikametgah belgeleri iptal edildi." dedi.

Bunun yanı sıra yılbaşından bu yana kaçak yollarla yabancı işçi çalıştıran 3 binin üstünde işverene idari para cezası verildiğini aktaran Atalıkov, özellikle yasa dışı yollarla yabancı işçi çalıştırma olaylarının en çok Almatı, Astana, Çimkent, Karagandı ve Türkistan bölgelerinde ortaya çıktığını bildirdi. ???????

Atalıkov, halihazırda Kazakistan'da 223 bin yabancının daimi ikametgaha sahip olduğunu ve bunların 80 bininin ise diğer ülkelerden göç eden Kazak kökenliler olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
