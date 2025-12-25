Kazakistan'da sağlık çalışanlarına yönelik şiddet cezalandırılacak

Kazakistan Parlamentosu, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlar için hapis cezası öngören yasal değişiklik tasarısını kabul etti.

Parlamentonun üst kanadı Senato, iki oturumun ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti cezalandıran düzenlemeyi onayladı.

Düzenleme kapsamında Kazakistan Ceza Kanunu'na "Sağlık çalışanı veya ambulans aracı sürücüsüne karşı tehdit veya şiddet kullanımı" başlıklı yeni bir madde eklendi.

Yasal değişiklik, ülkede sağlık çalışanları ile ambulans şoförlerinin mesleki görevlerini yerine getirirken şiddete karşı korunmalarını ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı amaçlıyor.

Düzenlemeye göre, sağlık çalışanları ile ambulans şoförlerini şiddetle tehdit edenlere, para cezası veya eşdeğerde ıslah çalışması ile 300 saate kadar kamu hizmeti cezası verilecek.

Ağırlaştırıcı sonuçların bulunması halinde ise 2 ila 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak.

Hayati tehlikeye yol açmamış şekilde şiddet uygulayanlar, yüklü para cezası ile eş değerde ıslah çalışması ve 600 saate kadar kamu hizmeti cezası alacak.

Suçun ağırlaştırıcı koşullar altında işlenmesi halinde, 3 ila 7 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Hayati tehlikeyle sonuçlanan şiddeti uygulayanlara ise 5 ila 10 yıl hapis cezası verilecek, ağırlaştırıcı unsurların bulunması halinde 7 ila 12 yıl hapis cezasına çarptırılacak.

Yasada değişiklik öngören düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı'nın onaylaması gerekiyor.