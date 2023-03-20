Kazakistan'da ramazan öncesi temel gıda fiyatlarının düşürülmesi çağrısı yapıldı

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Hacı Taganuly, ülkedeki marketlerin sahipleri ve alışveriş merkezlerinin yöneticilerine ramazanda temel gıda ürünlerinin fiyatını yüzde 10 düşürmeleri çağrısında bulundu.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı ve Başmüftü Naurızbay Hacı Taganuly, ülkedeki marketlerin sahipleri ve alışveriş merkezlerinin yöneticilerine ramazanda temel gıda ürünlerinin fiyatını yüzde 10 düşürmeleri çağrısında bulundu.

Başmüftü Taganuly, Astana'da ramazan hazırlıklarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Dini takvime göre 23 Mart'ta başlayacak ramazana ilişkin hazırlıkların tamamlandığını belirten Taganuly, herkesi bu mübarek ayda hayır ve iyilik yapmaya davet etti.

Taganuly, 2023'te fitre bedelinin kişi başına 535 tenge (22 lira) olarak belirlendiğini kaydederek, "Girişimcilere, alışveriş merkezi yöneticilerine sesleniyorum: Mübarek ayda halkımızın yaşam koşullarını dikkate alarak temel gıda ürünlerinin fiyatlarında yüzde 10 indirim yapmaya çağırıyorum." diye konuştu.

Taganuly, ayrıca mübarek ramazan ayı boyunca alkollü içecek satılmaması tavsiyesinde bulundu.