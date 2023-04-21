Kazakistan'da Ramazan Bayramı renkli etkinliklerle kutlanıyor

Kazakistan'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü renkli etkinliklere sahne oluyor.

Kazaklar, Ramazan Bayramı namazını kılmak amacıyla sabahın erken saatlerinde camileri doldurdu. Başmüftü Nauryzbay Taganuly da bayram namazını kılmak için Astana'daki Büyük Cami'de saf tuttu.

Bayram dolayısıyla geleneksel Kazak çadırlarının kurulduğu cami avlularında renkli etkinlikler düzenleniyor. Aynı sofranın etrafında bir araya gelen Kazaklar, "Aytın kabul olsun." diyerek bayramlaşıyor.

Gelen çocuklara şeker dağıtılıyor, sıcak yemek ikram ediliyor ve ata sporları yapılıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tokayev, mesajında, Ramazan Bayramı'nın halkın birlik ve beraberliğinin güçlenmesine vesile olduğunu belirterek, "Bayram dolayısıyla insanlar birbirlerini ziyaret ediyor ve en içten dileklerini iletiyorlar. İslam ahlakı, iyiliği ve barışı tebliğ ediyor. Bu temel değerler, ülkemizin ve halkımızın gelenek ve göreneklerinde derinden kök salmıştır. Bu, uyum içinde yaşayan bütün vatandaşlarımız tarafından paylaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ülkede Ramazan Bayramı'nda aile büyükleri ziyaret ediliyor ve evlerde geleneksel bayram sofraları kuruluyor.