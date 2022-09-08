Kazakistan'da petrol gelirlerinin devlet bütçesindeki payı azalıyor Güncel Haberler Kazakistan'da devlet bütçesindeki petrol gelirleri payının bu yıl yüzde 40,2'ye, 2025 yılında ise yüzde 21,8'e düşeceği bildirildi. Kazakistan'da devlet bütçesindeki petrol gelirleri payının bu yıl yüzde 40,2'ye, 2025 yılında ise yüzde 21,8'e düşeceği bildirildi. Kazakistan Maliye Bakanı Yardımcısı Tatyana Saveleva, Meclis'te ülkenin 2023-2025 dönemine ilişkin devlet bütçesi alanında uygulanacak yeni yasa tasarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Saveleva, devlet bütçesinde petrol payının giderek azaldığına dikkati çekerek, "Bu yıl devlet bütçesinde petrol gelirlerinin payı yüzde 40,2'ye, 2025 yılına kadar ise yüzde 21,8'e düşecek." dedi. Petrol dışı gelir payının 2025'te yüzde 78,2'ye çıkmasını öngördüklerini kaydeden Saveleva, "Petrol dışı sektörlerden elde edilen gelir artışı, devlet bütçesinin petrole bağımlılığında kademeli bir düşüşe işaret ediyor." ifadesini kullandı. Güncel Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova Kazakistan Güncel Haberler

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