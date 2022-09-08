Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kazakistan'da petrol gelirlerinin devlet bütçesindeki payı azalıyor

Güncel Haberler

Kazakistan'da petrol gelirlerinin devlet bütçesindeki payı azalıyor

Kazakistan'da devlet bütçesindeki petrol gelirleri payının bu yıl yüzde 40,2'ye, 2025 yılında ise yüzde 21,8'e düşeceği bildirildi.

Kazakistan'da devlet bütçesindeki petrol gelirleri payının bu yıl yüzde 40,2'ye, 2025 yılında ise yüzde 21,8'e düşeceği bildirildi.

Kazakistan Maliye Bakanı Yardımcısı Tatyana Saveleva, Meclis'te ülkenin 2023-2025 dönemine ilişkin devlet bütçesi alanında uygulanacak yeni yasa tasarılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Saveleva, devlet bütçesinde petrol payının giderek azaldığına dikkati çekerek, "Bu yıl devlet bütçesinde petrol gelirlerinin payı yüzde 40,2'ye, 2025 yılına kadar ise yüzde 21,8'e düşecek." dedi.

Petrol dışı gelir payının 2025'te yüzde 78,2'ye çıkmasını öngördüklerini kaydeden Saveleva, "Petrol dışı sektörlerden elde edilen gelir artışı, devlet bütçesinin petrole bağımlılığında kademeli bir düşüşe işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Kazakistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title