Kazakistan'da Pansiyonda Yangın Çıktı: 13 Ölü
ALMATI, 30 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan'ın Almatı kentinde bir pansiyonda çıkan yangının ardından olay yerine gelen polis memurları, 30 Kasım 2023. Şehrin acil durum departmanından yapılan açıklamada, Perşembe günü çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ALMATI, 30 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan'ın Almatı kentinde bir pansiyonda çıkan yangının ardından olay yerine gelen polis memurları, 30 Kasım 2023.
Şehrin acil durum departmanından yapılan açıklamada, Perşembe günü çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. (Fotoğraf: Alikhan Sariyev/Xinhua)