Üye Girişi
Haberler

Kazakistan'da Pansiyonda Yangın Çıktı: 13 Ölü

Son Güncelleme:
Abone Ol

ALMATI, 30 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan'ın Almatı kentinde bir pansiyonda çıkan yangının ardından olay yerine gelen polis memurları, 30 Kasım 2023. Şehrin acil durum departmanından yapılan açıklamada, Perşembe günü çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ALMATI, 30 Kasım (Xinhua) -- Kazakistan'ın Almatı kentinde bir pansiyonda çıkan yangının ardından olay yerine gelen polis memurları, 30 Kasım 2023.

Şehrin acil durum departmanından yapılan açıklamada, Perşembe günü çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. (Fotoğraf: Alikhan Sariyev/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Kazakistan Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title