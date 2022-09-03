Kazakistan'da orman yangını: bin 841 kişi tahliye edildi

Kazakistan'ın Kostanay bölgesinde iki gündür devam eden orman yangınının çevre köylere sıçramasının ardından bölgeden bin 841 kişi tahliye edildi.

Kazakistan'ın Kostanay bölgesinde iki gündür devam eden orman yangınının çevre köylere sıçramasının ardından bölgeden bin 841 kişi tahliye edildi.

Kazakistan'ın Kostanay bölgesindeki orman yangınları iki gündür devam ediyor. Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Hakla İlişkiler Departmanı Müdürü Oljas Berkinbayev yaptığı açıklamada, Kostanay bölgesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının iki gündür devam ettiğini belirtti. Yangının 2 bin hektardan fazla ormanlık alana yayıldığını aktaran Berkinbayev, yangına 300 personel ve 100'den fazla araçla müdahale edildiğini kaydetti. Berkinbayev, yangının yerleşim birimlerine sıçradığını söyleyerek, "Ozernoye köyünde 50 ev yanıyor. Sakinler tahliye edilmiştir" dedi.

Kostanay Acil Durumlar Departmanından yapılan açıklamada, yangının Amankaragay köyündeki petrol deposunun idari binasına ve yakındaki 30 eve sıçradığı kaydedildi. Bölgeden yangın nedeniyle Ozernoye, Amankaragay, Kalinino ve Lesnoye köylerinden toplam bin 841 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ruslan Jeldibay, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yangın bölgesindeki durumla ilgili raporu dinlediğini açıkladı. Jeldibay, Tokayev'in vatandaşların güvenliğinin sağlanması ve yangını söndürme tedbirlerine öncelik verme talimatı verdiğini dile getirdi. Cumhurbaşkanının hükümete yangının sonuçlarının giderilmesi için gerekli fon tahsis etme talimatı verdiğini söyleyen Jeldibay, Tokayev'in Kostanay'a yapacağı çalışma ziyareti kapsamında yangınla mücadele karargahını ziyaret etmeyi planladığı bilgisini de paylaştı.

(Aliia Raimbekova/İHA)