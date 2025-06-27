Kazakistan'da Kımız Festivali Düzenlendi

Kazakistan'da Kımız Festivali Düzenlendi
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Kazakistan'ın Akmol ilçesinde yapılan 'Kımız Festivali', yerel halkın ve birçok yabancı konukların katılımı ile geleneksel içecek kımızın tanıtımını amaçlıyor. Festivalde at sütünün hazırlanışı ve sunumu hakkında sunumlar yapılırken, geleneksel Kazak mutfağından lezzetler sunuldu.

Kazakistan'da, at sütünden üretilen geleneksel içecek kımız için festival düzenlendi.

Başkent Astana'ya yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akmol ilçesinde yapılan "Kımız Festivali"ne yerel halkın yanı sıra çok sayıda yabancı konuk da katıldı. Festival, bölgenin kültürel mirasına olan ilgiyi artırdı.

"Bozok" Açık Hava Müzesi tarafından düzenlenen festivalin açılışı, renkli gösterilere sahne oldu.

Etkinlikte, at sütünün nasıl sağıldığı, hangi yöntemlerle mayalandığı, ne tür kaplarda saklandığı ve misafirlere nasıl ikram edildiğini anlatan sunumlar yapıldı.

Ziyaretçilere, taze sağılmış at sütü olan "saumal" ikram edilirken geleneksel Kazak mutfağından çeşitli lezzetler de sunuldu.

Belediye Başkanı Darın Sabırgali, açılışta yaptığı konuşmada, böyle bir festivale ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirterek "Festival, geleneksel içeceğimiz kımızı yaygınlaştırmak ve onunla ilgili olan tüm gelenekleri hatırlamak için mükemmel bir fırsat sunuyor." dedi.

Sabırgali, kımızın sadece bir içecekten ibaret olmadığını, aynı zamanda Kazak halkının kültürel hazinesinin bir parçası olduğunu belirterek "Bu gibi etkinlikler, nesiller arasındaki bağı güçlendiriyor olmasıyla özel. Bugün büyüklerimiz gençlerimize eski geleneklerimizi aktarıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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