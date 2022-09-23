Kazakistan'da KGAÖ tatbikatları yapılacak Güncel Haberler Kazakistan'da 26 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatlarının yapılacağı bildirildi. Kazakistan'da 26 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) tatbikatlarının yapılacağı bildirildi. Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatlar ülkenin güneyindeki Cambıl ve Almatı eyaletlerinin sınırlarında gerçekleşecek. "Etkileşim-2022", "Arama-2022" ve "Kademe-2022" gibi üç başlık altında yapılacak tatbikatlara, KGAÖ'ya üye ülkelerin acil harekat birimleri katılacak. Örgüte üye ülkelerin söz konusu birimleri, 30 Eylül'e kadar Kazakistan'a sevk edilecek. Güncel Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova Kazakistan Eylül Güncel Haberler

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