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Kazakistan'da kamuya açık alanlarda küfredenlere verilecek cezalar ağırlaştırıldı

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Kazakistan'da kamuya açık alanlarda küfredenlere verilecek cezalar ağırlaştırıldı

Kazakistan'da kamuya açık alanlarda küfredenlere yönelik cezalar ağırlaştırıldı.

Kazakistan'da kamuya açık alanlarda küfredenlere yönelik cezalar ağırlaştırıldı.

Ülkede bugünden itibaren küfredenlere verilecek cezaları ağırlaştıran yenilenmiş İdari Suçlar Yasası yürürlüğe girdi.

Bundan sonra kamuya açık alanlarda küfredenler, hakaret ve taciz eyleminde bulunanlar, kamuya ait yapılara ve konutların yanı sıra toplu taşıma araçları ile kamu mülküne zarar verenler, kamuya açık yerlerde saygısızlık yapanlar, toplum düzeni ve kişilerin huzurunu bozanlar sert şekilde cezalandırılacak.

Suçu ispat edilenler 69 bin tenge (yaklaşık 3 bin TL) veya 15 güne kadar hapis cezasına çarptırılacak. Suçun tekrarı durumunda ise hapis cezası 30 güne çıkarılacak.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, İdari Suçlar Yasası'ndaki söz konusu değişiklikleri 3 Ocak'ta onaylamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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