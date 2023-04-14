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Kazakistan'da kamuda işe gireceklerde Kazakça bilme zorunluluğu aranacak

Kazakistan'da kamuda işe gireceklerde Kazakça bilme zorunluluğu aranacak

Güncel Haberler

Kazakistan'da kamuda çalışacaklar için Kazakça dil sınavı zorunlu hale getirilecek.

Kazakistan'da kamuda çalışacaklar için Kazakça dil sınavı zorunlu hale getirilecek.

Kazakistan Bilim ve Yüksek Eğitim Bakanlığı, hükümetin kamuoyuna açık sitesinde, kamu hizmeti adayları için Kazak dili sınavının zorunlu hale getirilmesini öngören bir proje yayımladı.

25 Nisan'a kadar kamuoyu tartışmasına sunulan proje, daha önce devlet memurları için zorunlu olmayan Kazakça dil sınavının bundan sonra zorunlu olması için mevcut yasal düzenlemelere gerekli değişikliklerin yapılmasını öngörüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Kazakistan Güncel Haberler

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