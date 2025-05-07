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Kazakistan'da Hazar Asfalt Tesisi'nin Kapasitesi Artırıldı

Kazakistan'da Hazar Asfalt Tesisi'nin Kapasitesi Artırıldı
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Kazakistan'ın Aktau kentindeki Hazar Asfalt Tesisi, Çin CITIC İnşaat tarafından gerçekleştirilen genişletme ve güncelleme projesiyle yıllık ham petrol işleme kapasitesini 1,5 milyon tona, asfalt üretimini ise 750.000 tona yükseltti.

AKTAU, 7 Mayıs (Xinhua) -- Kazakistan'ın Aktau kentindeki Hazar Asfalt Tesisi'nin bir bölümü, 5 Mayıs 2025.

Çin CITIC İnşaat Limited şirketi tarafından inşa edilen Hazar Asfalt Tesisi'nin genişletme ve güncelleme projesinin açılış töreni pazartesi günü yapıldı.

Tesisin yıllık ham petrol işleme kapasitesi yapılan iyileştirmeler sonucunda yılda 1 milyon tondan 1,5 milyon tona, asfalt üretimiyse 500.000 tondan 750.000 tona yükseldi. (Fotoğraf: Çin CITIC İnşaat Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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