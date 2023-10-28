Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında meydana gelen yangında hayatını kaybeden madenciler için ülkede 29 Ekim'in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini bildirdi.

Kazakistan'da hayatını kaybeden madenciler için 29 Ekim Ulusal Yas Günü ilan edildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Karagandı eyaletindeki Kostenko maden ocağında meydana gelen yangında hayatını kaybeden madenciler için ülkede 29 Ekim'in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini bildirdi.

Tokayev, olayın meydana geldiği Karagandı eyaletinde, hayatını kaybeden madencilerin aileleriyle bir araya gelerek taziyesini iletti.

Ülkede 29 Ekim'in Ulusal Yas Günü ilan edildiğini duyuran Tokayev, hükümete maden ocağını işleten "Arselor Mittal Temirtau" şirketi ile işbirliğini sonlandırma talimatı verdiğini ve başına da yeni yetkili atadıklarını belirtti.

Tokayev, hayatını kaybeden ve yaralanan madencilerin ailelerine her türlü desteğin sağlanacağını da sözlerine ekledi.

Olay

Kazakistan'ın Karagandı eyaletindeki "Arselor Mittal Temirtau" maden şirketinin işlettiği 700 metre derinlikteki Kostenko maden ocağında gece saatlerinde yangın çıkmıştı.

Olay anında söz konusu maden ocağında bulunan 252 maden işçisinin 206'sı dışarı çıkartılmış, 32'sinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 14 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Başsavcılık da olayla ilgili ön soruşturma başlattıklarını duyurmuştu.