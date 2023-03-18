Kazakistan'da halk yarın Meclis ve yerel meclis üyelerini seçecek

Kazakistan'da halk, yarın 5 yıl boyunca Meclis ve yerel meclislerde görev alacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Kazakistan'da halk, yarın 5 yıl boyunca Meclis ve yerel meclislerde görev alacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidecek.

Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi yarın yerel saatle 07.00'de başlayıp 20.00'de sona erecek.

Nüfusu 19 milyonu aşan ülkede 12 milyon 32 bin 550 kayıtlı seçmen, parlamentonun alt kanadı Meclisin yanı sıra 17 il ve 3 büyükşehrin yerel meclislerinde görev alacak milletvekillerini belirlemek için oy kullanacak.

Kazakistan'ın "bağımsızlık tarihinde 8. Meclis ve yerel meclis seçimleri" olarak kayda geçecek seçimlerde Haziran 2022'de düzenlenen referandumla anayasada yapılan değişiklikler kapsamında karma üyeli nispi temsil sistemi uygulanacak.

19 yıl aradan sonra yeniden uygulanan sistemle çeşitli siyasi partilerin yanı sıra bağımsız adayların da Meclise girmesiyle ülke siyasetine yeni isimlerin kazandırılması hedefleniyor.

Toplam 98 koltuktan oluşacak Mecliste 69 milletvekili siyasi partileri, 29 milletvekili de tek vekil çıkaracak bölgeleri temsil edecek.

Ülkede kayıtlı 7 siyasi parti aday listelerini sundu. Siyasi partilerin Meclise girmek için geçmesi gereken baraj, yüzde 7'den yüzde 5'e düşürülecek.

Ayrıca siyasi partilerin sunacağı milletvekili aday listesindekilerin en az yüzde 30'unu kadınlar, gençler ve engelliler oluşturacak.

Yerel meclislerin milletvekilleri de seçilecek

Aynı gün ülke genelinde yerel meclislerin (Maslihat) milletvekilleri de seçilecek.

Her il, ilçe ve büyükşehirde halkın çıkarlarını temsil eden ve bölgelerde "mini meclis" işlevini sürdüren maslihatlarda milletvekili olmak için 14 bin 207 aday yarışacak.

Yurt dışındaki vatandaşlar için 62 ülkedeki dış temsilcilikte 77 sandık kurulacak. Seçmenlerin yurt içi ve dışında 10 binden fazla sandıkta oy kullanacağı seçimlerin nihai sonuçları 10 gün içinde açıklanacak.

Kazakistan'daki erken meclis ve yerel meclis seçimlerini yaklaşık 800 yabancı gözlemci yerinde takip edecek. Bunların arasında AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA), Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) gibi uluslararası kurumlar yer alıyor.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 19 Ocak'ta Meclisi feshetme ve erken seçimin yapılmasına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.