Kazakistan'da Gözaltı İddiaları Yalanlandı

Kazakistan'da Dışişleri Bakanı ve bazı üst düzey istihbarat görevlilerinin gözaltına alındığına dair iddialar yalanlandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, bugün "Orda.kz" haber sitesinde yer alan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu'nun gözaltına alındığı iddiasını yalanlayarak bunun gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Smadiyarov, "Bunu, gazetecilik etiğinin ve ülkemizin mevcut mevzuatının ihlali olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi (İstihbarat Teşkilatı) tarafından yapılan açıklamada da bugün "Orda.kz" haber sitesinde yer alan ve komitenin bazı üst düzey yetkililerinin gözaltına alındığına ilişkin iddiaların gerçek olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Milli Güvenlik Komitesi, bu bilginin doğru olmadığını belirtmektedir. Bilerek yanlış bilgi yaymanın cezai sorumluluk doğuracağını hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

Kazakistan'daki "Orda.kz" haber sitesinde, sitenin kurucu editörü Gülnar Bajkenova tarafından verilen haberde, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nurtleu ile bir iş insanının ve Kazakistan Milli Güvenlik Komitesinden bazı üst düzey yetkililerin gözaltına alındığı iddia edilmişti.

Kazakistan Enformasyon Bakanı Aida Balayeva, söz konusu iddiaların yalan olduğunu açıklamıştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Merkezi İletişim Servisine bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de gözaltı iddialarını yalanlayarak "Merkez, bilerek yanlış bilginin yayılmasının kamuoyunun güvenini zedelediğini ve güncel olaylara ilişkin çarpık bir algı yarattığını vurguluyor." ifadelerini kullanmıştı.