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Kazakistan'da Finansal Okuryazarlık Projesiyle 750 Bin Kişi Eğitim Alacak

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Kazakistan'da halkın finansal okuryazarlığını artırmak amacıyla başlatılan 'Karızsız kogam' (Borçsuz toplum) projesiyle bu yıl 750 bin kişi eğitim alacak. Amanat Partisi tarafından yürütülen proje kapsamında öğretmenler ile öğrenciler başta olmak üzere, 750 bin kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde okul müfredatına 'finansal okuryazarlık' dersinin dahil edilmesi planlanıyor.

Kazakistan'da halkın finansal okuryazarlığını artırmak amacıyla başlatılan "Karızsız kogam" (Borçsuz toplum) projesiyle bu yıl 750 bin kişi eğitim alacak.

Amanat Partisi tarafından yürütülen proje kapsamında bu yıl ülkede öğretmenler ile öğrenciler başta olmak üzere, 750 bin kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verilecek. Ayrıca yeni eğitim öğretim döneminde okul müfredatına "finansal okuryazarlık" dersinin dahil edilmesi planlanıyor.

Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov, başkent Astana'da söz konusu proje kapsamında düzenlenecek finansal okuryazarlık derslerinin öğretmenleriyle bir araya geldi.

Koşanov, devletin nüfusun borç yükünü azaltmak için yeni bir yasa geliştirme gibi sistematik önlemler aldığını ve bu projenin de halk arasında finansal okuryazarlığı artırmayı amaçladığını bildirdi.

Amanat Partisi Sekreteri Eldar Cumagaziyev de finansal okuryazarlık eğitimi alacak 750 bin kişiden 100 bininin üniversite, 450 binin orta öğretim öğrencileri olduğunu aktardı.

Kazakistan'da bu yıl halkın kredi borçlarını azaltmak için kabul edilen yeni yasa kapsamında, ikinci kademe bankaların kredi şartları sıkılaştırıldı. Bu kapsamda, bankaya borcunu 90 günden fazla süre geciktiren vatandaşlara ikinci bir kredi onayının verilmesi yasaklandı.???

Kaynak: AA / Güncel

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