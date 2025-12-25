Kazakistan, 1 yıl önce düşen Azerbaycan uçağına ilişkin soruşturmanın ara raporunu yayımladı Açıklaması

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, Azerbaycan Havayolları'na (AZAL) ait Embraer 190 tipi uçağın 1 yıl önce ülkenin Aktau kenti yakınlarında düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmanın ara raporunu yayımladı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan raporda, 25 Aralık 2024'te J2-8243 sefer sayılı Bakü–Grozni uçuşunu yapan AZAL yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü, kazada 3'ü mürettebat 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı hatırlatıldı.

Raporda, kaza ile ilgili oluşturulan ve Kazakistan, Azerbaycan, Rusya ile Brezilya'dan uzmanların yanı sıra Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) gözlemcisinin de yer aldığı komisyonun, bu süre zarfında toplanan verilerin analizini yaptığı, uçağın kara kutularını incelediği ve kokpit ses kayıt cihazının çözümlendiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında uçakta tespit edilen yabancı metal cisimlere izotop, balistik ve patlayıcı yönlerinden kapsamlı inceleme yapıldığının aktarıldığı raporda, bu incelemeler sonucunda herhangi bir patlayıcı madde izine rastlanmadığı ve inceleme için gönderilen 3 oksijen tüpünde patlamaya dair bir bulgu bulunmadığı bildirildi.

Raporda, "Uçaktaki hasar, muhtemelen savaş başlığının tahrip edici unsurlarının etkisiyle meydana geldi ancak bu unsurların kaynağı tespit edilemedi." ifadesine yer verildi.

Uçağın 2 numaralı hidrolik sistemine ait boru parçası üzerinde yapılan iz (trasolojik) incelemesinde, boru üzerinde hasarlar tespit edildiği kaydedilen raporda, çelikten yapılmış metal parçaların bu hasara neden olmuş olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Raporda, komisyonun halihazırda Rusya havacılık yetkilileri ile AZAL tarafından sağlanan belgeler temelinde, çatışma bölgeleri üzerinden veya bu bölgelere yakın yapılan uçuşlara ilişkin risk değerlendirmesi analizini sürdürdüğü, bu kapsamda uçuş güvenliğinin sağlanmasında sivil ve askeri sektörler arasındaki etkileşimin de araştırıldığı kaydedildi.

Komisyonun, nihai raporun yayımlanabilmesi için Merkezi Bakım Bilgisayarı (CMC) bant analizinin tamamlanmasını ve Risk Değerlendirme Analizi Çalışma Grubu'nun, çatışma bölgeleri üzerinde veya yakınında gerçekleştirilen uçuşlara ilişkin raporunu beklediği ifade edilerek, "Soruşturma Komisyonu dengeli bir yaklaşım benimseyecek, tüm sonuçlar objektif olacak ve yalnızca verilere dayanacaktır." denildi.