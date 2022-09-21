Kazakistan'da dini liderler dinler arası diyalog için bir araya geldi; barış çağrısı yaptı
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18 dini mezhepten insanı barındıran Kazakistan, dinler arasında küresel bir diyalog için kapılarını açtı.
18 dini mezhepten insanı barındıran Kazakistan, dinler arasında küresel bir diyalog için kapılarını açtı.
Başkent Astana, eylül ayında 7. Dünya Liderleri ve Geleneksel Dinler Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. 50'den fazla ülkeden delegeler, dünyada barış ve bütünleşme çağrısında bulundu.
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel