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Kazakistan'da Devlet Sembolleri Günü Kutlamaları

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Kazakistan'da ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve ulusal birliğini temsil eden 'Devlet Sembolleri Günü' etkinliklerle kutlandı. Başkent Astana'da gerçekleştirilen törende Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkenin en büyük bayrağını göndere çekti.

Kazakistan'da ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve ulusal birliğini temsil eden "Devlet Sembolleri Günü" etkinliklerle kutlandı.

Kazakistan'da her yıl 4 Haziran'da Devlet Sembolleri Hakkında Anayasal Kanun'un kabul edilmesinin yıl dönümü vesilesiyle "Devlet Sembolleri Günü" kutlanıyor.

Bu yılki kutlamalar kapsamında başkent Astana'da şehrin sembolü Bayterek Kulesi önünde tören düzenlendi. Törende askerler, ülkenin gök mavisi bayrağıyla geçit töreni yaparken çok sayıda kişi bayraklarla fotoğraf çektirdi. Tören boyunca vatanseverlik ruhunu pekiştiren şarkılar çalındı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev de başkentte ülkenin en büyük bayrağını göndere çekme törenine katıldı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Devlet Sembolleri Günü'nün önemli bir bayram olduğunu ve Kazakistan'ın devlet olarak güçlenmesini simgelediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, "Gururla dalgalanan gök mavisi bayrağımızı onurlandırmak her vatandaşın kutsal görevidir." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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