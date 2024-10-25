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Kazakistan'da "Cumhuriyet Günü" kutlanıyor

Kazakistan'da
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Kazakistan'da egemenliğin sembolü olan ulusal bayram "Cumhuriyet Günü" kutlanıyor.

Kazakistan'da egemenliğin sembolü olan ulusal bayram "Cumhuriyet Günü" kutlanıyor.

Kazakistan, bugün egemen "cumhuriyet" olmanın gururunu yaşıyor.

25 Ekim 1990'da Kazak Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin bağımsız Kazakistan Cumhuriyeti'ne dönüşmesinde siyasi ve yasal süreci başlatan "Egemenlik Deklarasyonu"nun kabul edildiği gün, ülkede resmi bayram statüsünde kutlanıyor.

"Cumhuriyet Günü" dolayısıyla Kazakistan genelinde kutlamalar düzenlendi, caddeler de ülkenin gök mavisi bayraklarıyla donatıldı.

Başkent Astana'daki Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da geleneksel, ülke bayrağını göndere çekme töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katıldığı törende, milli marş okundu.

Tokayev, halkı "Cumhuriyet Günü" ile tebrik ederek, "Bu bayram, Kazakistan'ın egemenliğinin ve bizim çok asırlık devletçiliğimizin yeniden canlanışının simgesidir." dedi.

Yabancı liderlerden tebrik mesajları

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tokayev'e; Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Devlet Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov başta olmak üzere çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş liderlerinden tebrik mesajları geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, ortak dil, tarih ve kültür temellerine sahip iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin daha da derinleştirilmesinin önemini vurgulayarak, "Kazakistan'ın Türk Dünyasının konsolidasyonu konusunda gösterdiği özel ilgiyi ve Türk Devletleri Teşkilatının otoritesini güçlendirilmesindeki öncü rolünü takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet Günü" kutlamaları başkent Astana'da havai fişek gösterisi ile son bulacak.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

Kazakistan Diplomasi Politika Kültür Güncel astana

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