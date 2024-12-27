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Kazakistan'da Azerbaycan Uçağı Düşüşü: 38 Ölü, 29 Yaralı

Kazakistan'da Azerbaycan Uçağı Düşüşü: 38 Ölü, 29 Yaralı
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Kazakistan Ulaştırma Bakanı, Aktau yakınlarında düşen Azerbaycan Havayolu'na ait uçağın kontrol sisteminin kaybedildiğini bildirdi. Uçakta 67 kişi bulunuyordu; kazada 38 kişi hayatını kaybetti.

Kazakistan Ulaştırma Bakanı Marat Karabayev, Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan uçağının kontrol sisteminin Kazakistan hava sahasına girmeden önce kaybedildiğini bildirdi.

Kazak yetkililer, Aktau kentinde uçak kazası ile ilgili basına brifing verdi. Kazakistan Ulaştırma Bakanı Karabayev, burada Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolu Şirketi AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçağın ülkenin Aktau kenti yakınlarında düşmesi nedeniyle kazanın kronolojisini paylaştı.

İlk sinyali Kazakistan saati ile 10.43'te Rusya'nın Rostov hava kontrol merkezi memurları tarafından aldıklarını belirten Karabayev, bu sinyalde Mahaçkale ve Bakü'deki hava durumu nedeniyle mürettebatın Kazakistan'ın Aktau kentine uçmaya karar verdiğinin belirtildiğini söyledi.

Karabayev, Kazakistan hava sahasına girmeden önce uçağın kontrol sistemlerini kaybettiğini belirterek "Saat 10.53'te Rostov uçuş müdürü, Aktau'daki uçuş müdürüne uçağın yolcu kabinindeki oksijen tüpünün patladığı, yolcuların bilinç kaybı yaşadığı ve inişte sağlık müdahalesi talebinde bulunulduğu yönünde ek bilgi verdi." dedi.

Bundan sonra hemen Aktau havaalanında acil ekiplerin hazır hale getirildiğini aktaran Karabayev, "Saat 11.02'de uçak pilotları, Aktau havaalanı kulesi hava trafik memuruyla irtibat kurdu. Memur, uçağın havaalanına indirilmesi için gerekli tüm işlemleri sağladı. Uçağın pistle görsel teması sağlanması amacıyla pist ışıkları açıldı." ifadesini kullandı.

Karabayev, mürettebatın piste inmek için 2 girişimde bulunduğu ancak bu sırada irtifa kaybı ve rotasında dengesizlik gözlemlendiği ve saat 11.28'de mürettebatla irtibatın kesildiği, uçağın yere çarptığı bilgilerini verdi.

Uçağın 2 kara kutusu bulundu

Aktau Bölgesel Ulaşım Savcısı Abılaybek Ordabayev de olay yeri incelemelerinin sürdüğünü bildirdi.

Olay yeri inceleme çalışmalarını Azerbaycan ile işbirliği içinde yürüttüklerini kaydeden Ordabayev, uçakta kurtulanların ve kazaya tanık olanların ifadelerine başvurulduğunu, uçağın enkazı dahil delil toplama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Olay yerinin 4 bin metrekarelik geniş bir alan olduğunu ve güvenliğin sağlanması için çevrelendiğini aktaran Ordabayev, uçağın 2 kara kutusunun da bulunduğunu kaydetti.

Ordabayev, uçak kazasında hayatını kaybeden 38 kişiden 9'unun kimliklerinin tespit edildiğini de sözlerine ekledi.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
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